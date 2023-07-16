جمال شعبان يقدم روشتة للحفاظ علي صحة القلب

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب منشورا علي صفحته الشخصية بفيسبوك عن طرق للحفاظ علي القلب
وقال شعبان " ٣ اشياء لابد أن تتابع قياسها
(1) ضغط الدم
(2) نسبة السكر في الدم
(3)الكوليسترول
٣ أشياء في أكلك يجب تقللها
(1) السموم البيضاء الملح والسكر والدقيق الأبيض
(2) المشروبات الغازية
(3) اللحوم الحمراء والمحفوظة
٣ أشياء يجب أن تمتنع عنها
التدخين
السمن الصناعي
المخدرات
٣ أشياء لابد أن تكون متوفرة في الأكل
(1) الخضروات
(2) الفواكه
(3) المكسرات
٣ اشياء لابد ان تتفاداها
1 الجلوس الكتير
2 الانفعالات
3 الزعل