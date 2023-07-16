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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف مخابراتي.. فترة الاضطراب ما بعد تمرد فاجنر أوشكت على الانتهاء

فاجنر
فاجنر

لم يتضح مستقبل مجموعة فاجنر شبه العسكرية منذ أن شن يفجيني بريجوزين، تمردا ضد كبار الضباط العسكريين في الجيش الروسي الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وأبرمت صفقة سرية بين زعيم فاجنر والرئيس فلاديمير بوتين ، وأعقبها ارتباك بشأن مكان وجود بريجوزين وتقارير من الكرملين حول خلافات بينه وبين بعض قادته.

لكن وزارة الدفاع البريطانية، قالت في تقييم مخابراتي، إن فترة "الارتباك والمفاوضات" تقترب من نهايتها ، التي قالت إن "ترتيبًا مؤقتًا لمستقبل المجموعة قد بدأ في التبلور".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية ، إن فاجنر سلمت أكثر من 2000 قطعة من المعدات العسكرية ، بما في ذلك الدبابات ، إلى وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء الماضي قبل وصول "وحدة صغيرة" من مقاتليها إلى معسكر في بيلاروسيا أمس.

وفي الوقت نفسه ، "استأنفت بعض مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بفاجنر نشاطها" - على الرغم من أنها تركز على أنشطة المجموعة في إفريقيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية: "بناءً على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الروس ، من المحتمل أن تكون الدولة مستعدة لقبول تطلعات فاجنر للحفاظ على وجودها الواسع في القارة".

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