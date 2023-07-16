رئيس جزر القمر: السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الأفريقية لتكون متحدة

أكّد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بذل جهوده ومحاولاته من أجل البعد عن الحروب ودعم السلام وتحقيقه في أفريقيا، قائلًا: «مشكلة الطاقة أمر يحجب التنمية في أفريقيا»، مشيرًا إلى أنَّه يسعى لتحسين وضع أفريقيا بـالأمم المتحدة.

وقال «عثماني»، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تسريع المنطقة الحرة للقارة الأفريقية يعد الموضوع الأساسي لنا بعام 2023، وتم تحقيق العديد من المبادرات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنَّ السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الأفريقية لكي تكون متحدة ومدمجة.

تشجيع القارة الأفريقية

وأضاف أنَّ صندوق التمويل التابع للبنك الأفريقي كبير وسوف يحاول جاهدًا مساعدة الدول الأفريقية، مؤكّدا اتخاذ خطوات فعلية وجادة من أجل تشجيع القارة الأفريقية على الدمج والتعاون، فضلًا عن تعزيز المنطقة القارية الحرة.

