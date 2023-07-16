حلول تكنولوجية جديدة لخفض إهدار الطعام أثناء الإنتاج.. تفاصيل

أصبح خفض نسبة إهدار الطعام في عملية تصنيع الأغذية بما في ذلك المواد الخام واستهلاك المياه والتخلص من النفايات، مطلبا عالميا، وهو ما تسعى إليه الشركات المختلفة المختصة بالصناعات الغذائية لرفع الكفاءة لدى مصنعي المواد الغذائية والمشروبات.

إحدى أهم المشكلات وأخطرها والتي تواجه سلاسل الإمداد هي إهدار الطعام، حيث يتم إهدار 14% من المواد الغذائية حول العالم، وهو ما يساوي 400 مليار دولار كل عام حول العالم بين الحصاد والإنتاج وسوق التجزئة، وإهدار الطعام يعني كذلك إهدار المياه.

ويقول معهد الموارد العالمية إنه يوجد في 1.3 مليار طن من المواد الغذائية ما يقرب من 45 تريليون جالون من المياه المُهدرة.

وقال روبرتو فرانشيتي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في تتراباك: “يوجد لدينا جميعاً دور للقيام به، ونحن نزيد من مجهوداتنا للمساعدة في حل مشكلة إهدار الطعام خلال مراحل التصنيع والإنتاج، حيث نعمل على الارتقاء بأداء الماكينات وخفض نسبة الفشل الذي يؤدي لتوقف الإنتاج وإهدار الطعام، مع التركيز على تطوير المعدات الموجودة وتحديث وإعادة بيع الآلات المستخدمة لضمان عدم إهدار أي موارد، ويسهم هذا في أسلوب إنتاج يتسم بالمسئولية وفي تنمية الاقتصاد الدائري”.

وأضاف: “وتتضمن الحلول لخفض النفايات تحديث المصانع والمعدات مثل حلول تنقية المياه وخفض استهلاك المياه في العديد من مراحل الإنتاج لدى العملاء، وتوجد كذلك حلول إدارة الأصول للمعدات، والتي تتضمن الحلول المخصصة التي ترتكز على النتائج، ووحدات الصيانة والدعم عن بُعد، وهذا يزيد من جاهزية المعدات ويخفض من وقت الاستجابة والإصلاحات وإعادة الاستخدام لإطالة عمر تلك المعدات وزيادة إنتاجيتها”.