أماني أبوزيد: هناك حرص من القارة الإفريقية على التعافي من الأزمات العالمية.. فيديو

قالت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي، إن هناك قمتين سنتويتين يعقدها الاتحاد الافريقي ، وهم قمة تعقد في شهر يناير / فبراير ، وقمة تنسيقية تتم في الصيف مع المنظمات الاقليمية الافريقية بغرض التوافق حول الملفات والبرامج .

وتابعت " أبو زيد " ، خلال لقاء خاص لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن افريقيا بها ٥ اقاليم ، و ٨ منظمات اقليمية ، والاجتماع يأتي في اطار الاصلاح الهيكلي للمؤسسات الاتحاد الافريقي ، واعادة النظر في دورها بغرض منع الازدواجية ، ورفع الفعالية .

وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي للاتحاد الافريقي هو دعم كل المشروعات ، والاساهم في تقدم افريقيا ، وجعلها قارة تنعم بالرفاهية .

ولفتت إلى أن افريقيا تعاني منذ عام 2020 من تداعيات كبيرة عالمية اهمها أزمة الطاقة والغذاء ، وتداعيات على ارتفاع الاسعار والتضخم .

وتابعت: هناك حرص من القارة الافريقية على التعافي من الازمات العالمية ، وايجاد حلول افريقية ، موضحة أن قارة افريقيا تمتلك اكبر نسبة شباب بالعالم في الوقت الذي تعاني بعض الدول من ارتفاع نسبة المسنين ، فضلا عن تنوع مصادر الطاقة .