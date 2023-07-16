عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شابات سلة مصر يهزمن الصين 60-56 في مونديال إسبانيا

صدى البلد

نجح منخب مصر لشابات كرة السلة تحت 19 سنة، في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم المقامة حاليا بإسبانيا، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60-56.

والتقى المنتخب المصري بنظيره الصيني، ظهر اليوم الإثنين في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من البطولة المونديالية.

ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة أمام التشيك، والفوز على الصين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم.

وقدمت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر، مباراة رائعة أمام الصين، حيث كانت الأعلى في صفوف منتخبنا من حيث الفاعلية بتسجيلها 15 نقطة، فضلًا عن نجاحها في استعادة الكرة 11 مرة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه نظيره الكندي في الواحدة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخبنا الفراعنة بالبطولة 12 لاعبة وهن: "جنى الألفي – جنى طارق السعيد – جنى السيد – هنا عبد العال – سلمى خضر – تمارا نادر السيد – جنى الشامي – جودي وائل – عائشة سالم – نور المهدي – سارة أسامة – جايدا خالد".

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشابات تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما حصد فضية بطولة أفريقيا الأخيرة لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

يذهب إلى تركيا.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي

ترامب عن فضيحة الكوكايين بالبيت الأبيض: فليذهبوا إلى الجحيم

120 غرزة.. بلطجية يهاجمون شابا بأسلحة والشوم داخل محل تجاري بالمحلة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ