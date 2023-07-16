شابات سلة مصر يهزمن الصين 60-56 في مونديال إسبانيا

نجح منخب مصر لشابات كرة السلة تحت 19 سنة، في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم المقامة حاليا بإسبانيا، بعد عودة رائعة في النتيجة أمام منتخب الصين، وتحول تأخره إلى فوز بنتيجة 60-56.

والتقى المنتخب المصري بنظيره الصيني، ظهر اليوم الإثنين في ثان لقاءات المنتخبين بالمجموعة الرابعة من البطولة المونديالية.

ورغم انتهاء الشوط الأول من المباراة بتأخر منتخب مصر بنتيجة 44-20، إلا أنه نجح في العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني بأداء ولا أروع، ليُنهي اللقاء لصالحه بنتيجة 60-56.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة أمام التشيك، والفوز على الصين، ليتصدر المجموعة الرابعة في كأس العالم.

وقدمت جنى الألفي لاعبة منتخب مصر، مباراة رائعة أمام الصين، حيث كانت الأعلى في صفوف منتخبنا من حيث الفاعلية بتسجيلها 15 نقطة، فضلًا عن نجاحها في استعادة الكرة 11 مرة.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم يوم الثلاثاء المقبل، عندما يواجه نظيره الكندي في الواحدة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخبنا الفراعنة بالبطولة 12 لاعبة وهن: "جنى الألفي – جنى طارق السعيد – جنى السيد – هنا عبد العال – سلمى خضر – تمارا نادر السيد – جنى الشامي – جودي وائل – عائشة سالم – نور المهدي – سارة أسامة – جايدا خالد".

ويقضي نظام البطولة بتأهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات إلى دور الـ 16، حيث سيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع الرابعة، وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة، والثالث مع الثاني والرابع مع الأول. وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الأرجنتين وكوريا الجنوبية وتركيا والبلد المضيف المجر.

وتأهل منتخب مصر للشابات تحت 19 سنة إلى كأس العالم بعدما حصد فضية بطولة أفريقيا الأخيرة لكرة السلة تحت 18 سنة والتي أقيمت في مدغشقر في أغسطس 2022.