فى استجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة.. الدكتور سويلم يتفقد الموقف المائى

في إستجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد الموقف المائى بالمحافظة والإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة .

وكان في استقبال الدكتور سويلم ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد ، والاطمئنان علي تشغيل مغذيات (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان) .

وخلال الزيارة إلتقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين ، حيث إستمع إلى طلباتهم وشكواهم ، و وجه سيادته لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة ، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة ، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين .

كما وجه الدكتور سويلم للمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر إنضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الإنضمامى على السيد الوزير اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ ، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين وإقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وعرض النتائج على الوزير خلال أسبوع من تاريخه .

كما وجه بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل ، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف .

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