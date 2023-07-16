عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فى استجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة.. الدكتور سويلم يتفقد الموقف المائى

صدى البلد

في إستجابة فورية لشكاوى المزارعين بمحافظة البحيرة  قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٣ بزيارة تفقدية لمحافظة البحيرة لتفقد الموقف المائى بالمحافظة والإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور  ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة .

وكان في استقبال الدكتور سويلم ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والتى أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد ، والاطمئنان علي تشغيل مغذيات (حلق الجمل - المنشاوية - مشروع ناصر - شاكر - الخزان) .

وخلال الزيارة إلتقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين ، حيث إستمع  إلى طلباتهم وشكواهم ، و وجه سيادته لقيادات قطاع الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة  ، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة ، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين .

كما وجه الدكتور سويلم للمهندس رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر إنضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الإنضمامى على السيد الوزير اليوم الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ ، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشاكل المزارعين وإقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، وعرض النتائج على  الوزير خلال أسبوع من تاريخه .

كما وجه  بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل ، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف .

IMG-20230716-WA0562
IMG-20230716-WA0562
IMG-20230716-WA0564
IMG-20230716-WA0564
IMG-20230716-WA0565
IMG-20230716-WA0565
IMG-20230716-WA0566
IMG-20230716-WA0566
IMG-20230716-WA0567
IMG-20230716-WA0567
IMG-20230716-WA0568
IMG-20230716-WA0568

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوتين يسخر من السياسيين الأوروبيين: مستعدون لشنق أنفسهم تنفيذا لأوامر أمريكا

حكم التهنئة ببداية العام وهل مشروعة في الدين؟ دار الإفتاء ترد

أمريكا تؤكد فشل الصين في الحصول على وثائق سرية من مايكروسوفت

الملياردير الإماراتي خلف الحبتور: مستوي الفخامة في العلمين الجديدة فوق الوصف

السنة الهجرية وثورة يوليو.. وزارة العمل: الخميس والأحد المقبلان إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

زميل تريزيجيه.. الوداد المغربي يضم صفقة مدوية من أوروبا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ