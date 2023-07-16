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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتابع أعمال التطوير بمستشفيات الصدر والحميات

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال مرور ميداني مستشفيات الحميات والصدر بمطروح، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

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تابع وكيل الوزارة آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الصدر بمطروح، والتي تتضمن قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العناية المركزة بطاقة عددية ٦ أسرة ، وأقسام الداخلي، وسكن الفريق الطبي وقاعة الاجتماعات وأقسام الأشعة والمعمل والخزانات الأرضية والعلوية والخدمات المركزية والإدارية وتفقد تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية مع مراعاة معايير الجودة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء، مؤكدا على العمل الدائم لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها.
كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى مستشفى الحميات، والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية والتي تعدت ال ٩٠. ٪؜ نسبة تنفيذ والتي تتضمن قسم الغسيل الكلوي وجرى رفع بعض الملاحظات المستجدة به للعمل على تلافيها وبصفة عاجلة حرصا على راحة المرضى، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم العناية المركزة، وقسم داخلي، وقسم الاستقبال وتفقد تنام الأكسجين الذي تم توريده بسعة ٥٠٠٠ لتر وتفقد تنفيذ بعض الملاحظات التي سبق التوجيه بمراعاتها خلال التشطيبات النهائية بهدف زيادة القدرة الاستيعابية وفقا لمعايير الجودة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال لوحات الكهرباء، والانتهاء من محطة الأكسجين وأعمال معالجة الخزانات الأرضية لسرعة تشغيل المستشفى والأقسام الطبية بها، خاصة قسم الغسيل الكلوي لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.
رافق وكيل وزارة الصحة أثناء الجولة الدكتور إبراهيم دمرداش مدير عام الطب الوقائي والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة ، وأعضاء الشركة المنفذة للأعمال من مهندسي التنفيذ.

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