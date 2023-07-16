كيف يتم علاج الغدة الدرقية بالأدوية؟

يمكن علاج الغدة الدرقية عن طريق تناول الأدوية المناسبة بجانب الأطعمة التى تعوضها مثل اليود.

ووفقا لموقع “ NHS ” عن طريق تناول أقراص بديلة للهرمونات تسمى ليفوثيروكسين.

يحل ليفوثيروكسين محل هرمون الغدة الدرقية الذي لا تفرزه الغدة الدرقية بشكل كافٍ.

ستخضع في البداية لاختبارات دم منتظمة حتى الوصول إلى الجرعة الصحيحة من الليفوثيروكسين. قد يستغرق هذا بعض الوقت حتى يصبح صحيحًا.

يمكنك البدء بجرعة منخفضة من ليفوثيروكسين ، والتي يمكن زيادتها تدريجيًا، اعتمادًا على كيفية استجابة جسمك.

يبدأ بعض الأشخاص في الشعور بالتحسن بعد فترة وجيزة من بدء العلاج ، بينما لا يلاحظ الآخرون تحسنًا في أعراضهم لعدة أشهر.

بمجرد تناول الجرعة الصحيحة ، ستخضع عادةً لفحص دم مرة واحدة سنويًا لمراقبة مستويات الهرمون لديك.

إذا أشارت اختبارات الدم إلى أنه قد يكون لديك خمول في الغدة الدرقية ، ولكن ليس لديك أي أعراض أو كانت خفيفة جدًا ، فقد لا تحتاج إلى أي علاج.

في هذه الحالات ، يقوم الطبيب عادة بمراقبة مستويات الهرمون لديك كل بضعة أشهر ويصف الليفوثيروكسين إذا ظهرت عليك الأعراض.

إذا تم وصف الليفوثيروكسين ، فيجب أن تتناوله في نفس الوقت كل يوم. يُنصح عادةً بتناول جهازك اللوحي (أو الأجهزة اللوحية) في الصباح ، على الرغم من أن بعض الأشخاص يفضلون تناولها في الليل.

يمكن أن تتغير فعالية الأقراص عن طريق الأدوية أو المكملات الغذائية أو الأطعمة الأخرى ، لذلك يجب ابتلاعها بالماء على معدة فارغة ، ويجب تجنب تناولها لمدة 30 دقيقة بعد ذلك.

إذا نسيت تناول جرعة ، فتناولها بمجرد أن تتذكرها ، إذا كان هذا في غضون ساعات قليلة من الوقت المعتاد. إذا كنت لا تتذكر إلا بعد ذلك ، فتجاوز الجرعة وتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد ، ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك.

تعد الغدة الدرقية الخاملة حالة تستمر مدى الحياة ، لذلك ستحتاج عادةً إلى تناول ليفوثيروكسين لبقية حياتك.

إذا تم وصف عقار ليفوثيروكسين لديك لأنك تعاني من خمول الغدة الدرقية ، فيحق لك الحصول على شهادة إعفاء طبي. هذا يعني أنك لست مضطرًا لدفع ثمن الوصفات الطبية الخاصة بك.

انظر للحصول على مساعدة بشأن تكاليف الوصفات الطبية لمزيد من المعلومات حول هذا.

لا يكون لليفوثيروكسين عادة أي آثار جانبية ، لأن الأقراص ببساطة تحل محل الهرمون المفقود.

عادة ما تحدث الآثار الجانبية فقط إذا كنت تتناول الكثير من الليفوثيروكسين.

يمكن أن يسبب هذا مشاكل بما في ذلك التعرق وألم في الصدر والصداع والإسهال والمرض .

أخبر الطبيب إذا ظهرت عليك أعراض جديدة أثناء تناول الليفوثيروكسين. يجب عليك أيضًا إخبارهم إذا كانت أعراضك تزداد سوءًا أو لا تتحسن.