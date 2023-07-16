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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشف طرق علاج ضربة الشمس في المنزل

صدى البلد

 تعد ضربة الشمس من المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف ، وتسبب متاعب عديدة قد تصل للإغماء والوفاة.

ووفقا لموقع مايو كلينك ، يركز علاج ضربة الشمس على خفض حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية، لمنع الضرر بالدماغ والأعضاء الحيوية أو تقليله.

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وللقيام بذلك، قد يتخذ الطبيب الخطوات التالية:

اغمر نفسك في الماء البارد وأثبتت الدراسات أن حمام الماء البارد أو المثلج أكثر الطرق فعالية في الخفض السريع لدرجة حرارة الجسم الأساسية، كلما أسرعت في غمر نفسك في ماء بارد، قل خطر حدوث الوفاة أو تلف الأعضاء واستخدم أساليب التبريد التبخيري.

 إذا كان الغمر بالمياه الباردة غير متوفر، فقد يحاول العاملون في مجال الرعاية الصحي خفض درجة حرارة جسمك باستخدام طريقة التبخر ويتم إصدار رذاذ من الماء البارد على جسمك بينما يتم تعريضك للهواء الدافئ، مما يؤدي إلى تبخير الماء وتبريد بشرتك.

ولفك في أغطية التبريد والثلج وتتمثل إحدى الطرق الأخرى في لفك في غطاء تبريد خاص ووضع أكياس ثلج على الأربية والرقبة والظهر والإبطين لخفض درجة حرارتك.

إعطاؤك أدوية لوقف الارتعاش

 إذا أدت العلاجات التي تتناولها لخفض درجة حرارة جسمك إلى ارتعاشك، فقد يعطيك الطبيب دواء مرخٍ للعضلات، مثل بنزوديازيبين و يزيد الارتعاش من درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يقلل فعالية العلاج.

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