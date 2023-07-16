عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحت رعاية السيسي.. وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول إطلاق دوري مراكز الشباب

صدى البلد

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي؛ حفل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة توتال انرجيز لتنفيذ دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، وتنظيم الدوري وتوفير الدعم اللازم له ومهمة تنظيم المنافسات والإشراف عليها، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.


حضر الحفل، الدكتور نائل عبد الرحمن درويش نائبًا عن وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ووتوماس شتراوس مدير عام توتال انرجيز إيجبيت، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

واستعرض الإعلامي أحمد شوبير، فيديو توضيحي عن دوري مراكز الشباب ومراحله التفصيلية وجدول انطلاقه ونهايته، والجوائز والفرق المشاركة من 600 مركز شباب من مختلف محافظات الجمهورية، كما أعلن شوبير عن تميمة لدوري مراكز الشباب تحمل اسم "كابتن طاقة".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.
وألمح وزير الرياضة إلي أن الوزارة من خلال اللجان المنظمة للدوري تعمل رفع قيمة الجوائز المالية، والنزول بمستوي السن، وكذا تقليل عدد اللاعبين المشاركين فوق السن، والعمل علي تكوين منتخب دوري مراكز الشباب بكل محافظة يُمثل المحافظة بشكل كامل ومشاركته في التصفيات النهائية بمسمي منتخبات دوري مراكز الشباب بالمحافظات وفق الاشتراطات الفنية المقرر وضعها لذلك، ويدير منتخب المحافظة أحد النجوم في مجال كرة القدم والتدريب، معلنًا إضافة لاعب تحت السن من مشروع كابيتانو لمنتخب كل محافظة، مع وجود لجنة كشافين للوقوف علي المواهب الكروية واختيار أفضل لاعب وحارس وهداف وفريق الدوري.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن شكره وتقديره لشركة توتال على دعمها لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، وأكد على أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.

وقال صبحي : "40 مليون موازنة تقديرية لدوري مراكز الشباب بكافة المحافظات يعكس الإهتمام بالشباب، ويشارك انطلاقًا من مرحلة التصفيات، ألف فريق من مراكز الشباب، 30 ألف لاعب، ألف مراقب وحكم، 2 ألف سيارة إسعاف، مراكز الشباب تشهد حراكًا مجتمعيًا كبيرًا منذ انطلاق الدوري".
وأشار وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.
وأوضح الوزير أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، وتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء التنشئة الرياضية للنشء والشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلي متابعته بعناية تنظيم دوري مراكز الشباب من خلال الوزارة وشركة توتال، والسعي إلي توفير كافة الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح هذا الدوري وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم الشباب والرياضة، مشيرًا إلي العمل علي زيادة الجوانب المتعلقة بالخطط التسويقية والترويجية والإعلانية للدوري، مع مراعاة الشق التربوى الذى تراعيه الوزارة فى منافسات الدورى واتخاذ الإجراءات الواجبة، وتطبيق اللوائح تجاه أى خروج عن النص.

وعبر توماس شتراوس مدير عام شركة توتال انرجيز إيجبيت، عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة في مصر، الدكتور أشرف صبحي، على تعاونه ودعمه لتنفيذ هذا المشروع الرياضي المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويعكس الروابط القوية بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر.

وأضاف شترواس، أن تنظيم دوري مراكز الشباب يعكس التزام توتال بدعم الشباب والرياضة في مصر، وفرصة لتشجيع الشباب المصري على ممارسة النشاط الرياضي وتعزيز الروح الرياضية بينهم، معربًا عن استعداد الشركة للمشاركة في المزيد من المشاريع الرياضية والاجتماعية في مصر في المستقبل.
ونقل الدكتور نائل عبد الرحمن درويش نائبًا عن وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، تحيات وزير البترول، مشيدًا بالتعاون المثمر بين كافة شركات قطاع البترول وتعاونها المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تكامل الجهود ودعم الشباب.
وتوجه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي، علي كافة الجهود المبذولة في دوري مراكز الشباب ووصوله للنسخة العاشرة من أجل دعم الجهود الداعية إلي خدمة الشباب في مختلف المحافظات.

من جانبه، قدم النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، شكره وتقديره لكافة الساعة الحضور، وخاصة وزير الشباب والرياضة، علي نجاح دوري مراكز الشباب، وكذلك نجاح جهود الوزير في دعم الاستثمار الرياضي والشبابي.


وينطلق الدوري 23 يوليو الجاري وحتي النهائي والذي يقام 20 فبراير 2024،  أيام الاحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلي اربع مجموعات، ويعتمد الجدول المًعلن للمحافظات المًشاركة بأكثر من 20 فريق، وأما الأقل من 20 فريق يتم تنسيق المواعيد مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.
ويهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية. كما يساعد هذا الدوري في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

ترشيحاتنا

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

آخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ