تعتبر السيارة دودج دورانجو هيلكات، من أقوى السيارات الرياضية، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ولكن يبدوا أن شركة هينسي، المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أرادات أن تزيد من قدرات تلك النسخة؛ بعد أن منحتها مجموعة من الترقيات القوية.

السيارة دودج دورانجو هيلكات المعدلة

حصلت السيارة دودج دورانجو هيلكات المعدلة على محرك خارق بقوة 1.014 حصانا، و 1.314 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ولكن قبل هذه الترقيات كانت السيارة تتمتع بمحرك V8 بقوة 720 حصانا، و 875 نيوتن/متر، سعة 6200 سي سي.

السيارة دودج دورانجو هيلكات المعدلة

وتمتعت السيارة دودج دورانجو هيلكات بقدرات عالية من ناحية التسارع والانطلاق، حيث يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 60 ميل أي ما يعادل 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 3.5 ثانية، فكيف تبدوا الآن بعد أن حصلت على قوة قدرها 1000 حصان؟

السيارة دودج دورانجو هيلكات المعدلة

تأتي السيارة دودج دورانجو هيلكات بإطلالة خارجية مهيبة نسبة إلى الهيكل العملاق، مع طلاء باللون الأسود اللامع، ومنظومة عادم ثنائية الأداء، مرتكزة على جنوط رياضية ذات شكل هندسي أنيق ومتعددة الاضلاع تضم من الداخل علب للمكابح باللون الأحمر.

السيارة دودج دورانجو هيلكات المعدلة

بقوة 1000 حصان.. دودج دورانجو المعدلة وبسعر تنافسي

وتقدم هذه السيارة ذات المحرك الخارق، بسعر أرخص من سيارة لامبورجيني أوروس الرياضية الشهيرة، حيث تبدأ أسعارها من 154,950 دولارا أمريكيا بعد ترقيات هينسي، وقبل ذلك كانت تبدأ من 95,200 دولار أمريكي.