استعدادا للموسم الجديد.. «النني» على رأس قائمة أرسنال المسافرة إلى أمريكا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، قائمة فريقه المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد.

وتواجد الدولي المصري محمد النني، على رأس القائمة المسافرة إلى أمريكا بعدما تعافى من الإصابة التي أدت إلى نهاية موسمه مبكرًا.

وجاءت قائمة أرسنال المسافرة إلى أمريكا كالتالي:



آرون رامسديل، ويليام ساليبا، كيران تيرني، بن وايت، جابرييل ماجالهايس، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد ، جابرييل، جيسوس، جابرييل مارتينيلي ، جوريين تيمبر، أليكس رونارسون، إدي نكيتياه، جاكوب كيويور، روب هولدينج، تيكهيرو تومياسو، لياندرو تروسارد، فابيو فييرا، محمد النني، فولارين بالوجون، ماركينيوس، كاي هافرتز، كارل هاين، أوستون ترستي، أولكسندر زينتشينكو، ديكلان رايس، أماريو كوزير دوبري