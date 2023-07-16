محافظ بني سويف يطالب بترشيد استهلاك المياه بالزراعة والحصول على أعلى إنتاجية للمحاصيل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد محاور الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة من 8 حتى 14 يوليو الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى استمرار تنفيد عدد من الندوات الإرشادية في إطار خطة المديرية للنهوض بمحصول القطن ضمن مبادرة قطن أفضل، وذلك بقرى قاي والمسيد /إهناسيا، و إبشنا وباها وإهناسيا الخضراء / بني سويف- ودنديل /ناصر- والحومة /الواسطى، وحصر المساحة المزروعة بمحصول القمح والبالغة 7آلاف و365 فدانًا، هذا بجانب إعداد حصر بمساحة المحملات على القطن من الطماطم والخيار والبصل وغيرها.

كما تضمن التقرير بيان بإجمالي ما تم حصاده من محصول القمح، حيث أشار البيان إلى الانتهاء من حصاد كافة مساحات المحصول والبالغة 126ألف و155 فدانًا، بينما وصلت المساحة الإجمالية المنزرعة بفول الصويا أكثر من 11 ألف و220 فداناً بنطاق المحافظة، بجانب متابعة توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا.

وتم تنفيذ متابعات ميدانية لحقول الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية الموسم الحالي، وبحث الشكاوى الواردة من مزارعي البنجر فيما يتعلق بالتوريد والنقل، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح،فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة أكثر من 217 ألف، من إجمالي عدد الحائزين 255 ألف و308حائزًا.

وواصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، بجانب المشاركة في تنفيذ الموجة 21 إزالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض بعدد من قرى المحافظة، تزامنًا مع حصاد المحاصيل.

كما تم تنفيذ حصر شامل بالمحاصيل الصيفية التي تم زراعتها بنطاق المحافظة، والتي شملت الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس وقصب السكر ولوبيا وقلقاس وطماطم وباذنجان وشمام وبامية وبطاطس وكرنب وفلفل، علاوة على حصر للنباتات الطبية والعطرية.