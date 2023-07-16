باحث استراتيجي: بوتين يحاول خلق حالة توازن في السلاح النووي أمام أمريكا

قال أبو بكر باذيب الباحث في الشأن الاستراتيجي، أن الأوروبيين إلى حد كبير لا يأخذون تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعمال السلاح النووي، على محمل الجد، لأن الكثير من الدول الأوروبية تدرك حجم الاستنزاف الواقع في موسكو، والمأزق المربك الذي يمر به بوتين اليوم لترتيب صفوفه الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الجوريزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوروبيين يسيرون في اتجاهين، الاتجاه الأول لا يريدون أن يطبقوا الخناق على بوتين، حتى لا تنعدم خياراته، وبالتالي يلجأ إلى خيارات معدومة مثل استخدام سلاح نززي تكتيكي في أوكرانيا تحديدا.

استراتيجية مطلقة

وذكر أن الجانب الآخر، أنهم يدركون بأن بوتين يقرأ استراتيجية مطلقة على مستوى العالم، بأنه اليوم يرسل صواريخ نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا يحاول قدر الإمكان أن يقابل حقيقة ما هو موجود على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لديها 200 صاروخ تكتيكي متواجد في ستة دول أوروبية هي عضو في الناتو، وبالتالي يحاول بوتين أن يخلق حالة توازن، وأن يظهر للجميع أنه ما زال يملك خيارات متعددة.

