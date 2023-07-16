رسميا..استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان.

وأكد المجلس، أن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان ستمهد الطريق لإطار اقتصادي شامل.

وأضاف، دول الخليج تتطلع لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائ إعلام يابانية، عن زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للسعودية والإمارات وقطر في الفترة من 16 إلى 19 يوليو. حيث أن الهدف من الزيارة بحث أسواق الطاقة وتقديم تقنيات يابانية للانتقال إلى مستوى الانبعاثات الصفرية.

وقد زار كيشيدا المملكة اليوم الأحد، حيث سيلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وسيذهب إلى دولة الإمارات في 17 يوليو، حيث سيلتقى بالشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان رئیس دولة الإمارات، والشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبی، والشیخ محمد بن زاید آل نهیان ولى عهد أبوظبی نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيختتم جولته بزيارة قطر في 18 و19 يوليو، حيث سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.