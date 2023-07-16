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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 20 مليون جنيه.. رصف وتوسعة وازدواج طريق "أبوحماد - العباسة" بالشرقية

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال توسعة وازدواج ورصف طريق ابو حماد / العباسة بدءاً من أمام مدرسة أبو حماد الثانوية العسكرية وصولاً لكوبري العباسة بطول كيلو و200 متر وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، وذلك لتخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

اطمأن المحافظ على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق والتي شملت إقامة حائط ساند من الخرسانة العادية ووضع طبقات تأسيس بالرمال وطبقات أسفلتية بسمك 6 سم؛ تمهيدا لأعمال الرصف ليصبح متوسط عرض الطريق بكل اتجاه 13 متر للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد المحافظ على المهندس أحمد سمير بالهيئة العامة للطرق والكباري والمشرف على تنفيذ المشروع بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية بالطريق وسرعة الانتهاء من نقل الجزيرة الوسطي وإنشاء الطبقة السطحية وعمل U – TURN لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمسافرين.

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبو حماد باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة واعادة الإنضباط للشارع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لاعمدة الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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