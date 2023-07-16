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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع 3000 قطعة ملابس على الأولى بالرعاية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى فى تنظيم معرض جديد بقاعة اللؤلؤة وذلك بهدف توزيع 3000 قطعة من الملابس الجديدة بالمجان على 300 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرية منشأة بشارة مركز الحسينيه، وقرية الربعماية بمدينة منشأة ابو عمر.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن ذلك يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارأ للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

وأوضح اشرف البهنساوى، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الحسينيه، أنه قامت المديرية بالتعاون مع جمعية الاورمان بتنظيم المعرض وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، ولإبراز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

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ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة،  ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل،  حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأكد علي أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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