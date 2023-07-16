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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بشن حملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المحلات التجارية واﻷكشاك بقري خلوة أبو حطب ومنزل حيان وكفر دبوس والمهدية ، وتمكنت من ضبط  ( 113 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها ، بإجمالي كمية مقدارها ( 1130 ) علبة ، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 10325 و 10326 و 10328 و 10329 لسنة 2023 جنح ههيا . وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر الادارة عللي ذمة المحاضر .

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كما تمكنت الحملة أثناء  مرورها  علي المخابز من تحرير المحضر رقم 10330 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وتحرير محضر إثبات حالة للتصرف في عدد ( 5 ) شكائر دقيق وبيعها في السوق السوداء وتحرير 4 محاضر إثبات حالة لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

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