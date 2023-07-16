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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولون أوكرانيون وبولنديون: مقاتلون مجموعة فاجنر يصلون إلى بيلاروسيا

فاجنر
فاجنر

قال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون يوم السبت إن مقاتلين من مجموعة فاجنر وصلوا إلى بيلاروسيا قادمين من روسيا ، وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن المرتزقة كانوا يدربون جنود البلاد جنوب شرقي العاصمة.

وأضاف أندري ديمشينكو ، المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية ، في بيان على تطبيق المراسلة Telegram: 'فاغنر في بيلاروسيا'. 

وتابع قائلا إن حركة 'مجموعات منفصلة' عن روسيا رُصدت في بيلاروسيا

وقال مصدران مقربان من المقاتلين لرويترز إن بعض مقاتلي فاجنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقل.

أصدرت وزارة الدفاع البيلاروسية مقطع فيديو يوم الجمعة ، يظهر من قالت إنهم مقاتلون من فاجنر يوجهون الجنود البيلاروسيين في ميدان عسكري بالقرب من بلدة أوسيبوفيتشي.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انتقال فاجنر إلى بيلاروسيا كان جزءًا من اتفاق أنهى محاولة التمرد التي قامت بها المجموعة في يونيو - عندما سيطروا على مقر عسكري روسي ، وساروا باتجاه موسكو وهددوا بدفع روسيا إلى حرب أهلية.

لم يُشاهد رئيس فاجنر يفغيني بريغوزين علنًا منذ مغادرته مدينة روستوف أون دون جنوب روسيا في وقت متأخر يوم 24 يونيو.

قال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا ، ستانيسلاف زارين ، إن وارسو لديها أيضًا تأكيد لوجود مقاتلات فاجنر في بيلاروسيا.

وقال زارين على تويتر 'قد يكون هناك عدة مئات منهم في الوقت الحالي.'

وقالت بولندا هذا الشهر إنها تعزز حدودها مع بيلاروسيا لمواجهة أي تهديدات محتملة.

بينما لم يرسل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قواته إلى أوكرانيا ، فقد سمح لموسكو باستخدام الأراضي البيلاروسية لشن غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 وسمح منذ ذلك الحين باستخدام بلاده كقاعدة للأسلحة النووية الروسية.

قال مشروع هاجون البيلاروسي ، الذي يراقب النشاط العسكري في البلاد والذي تعتبره السلطات البيلاروسية على أنه تشكيل متطرف ، إن رتلًا كبيرًا من 60 مركبة على الأقل دخل بيلاروسيا ليلة الجمعة من روسيا.

وذكرت إن المركبات ، بما في ذلك الشاحنات والشاحنات الصغيرة والحافلات ، تحمل لوحات ترخيص لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبية في ما يُعرف دوليًا باسم شرق أوكرانيا. في خطوة أُدين على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية ، تحركت موسكو العام الماضي لضم الجمهوريات ، التي كانت وكلاء لروسيا منذ عام 2014.

وقال هاجون إنه يبدو أن طابور فاجنر كان متجهًا إلى تسيل في وسط بيلاروسيا ، حيث تم عرض المراسلين الأجانب الأسبوع الماضي معسكرا به مئات الخيام الفارغة.

ظهر فيديو نشره مراسل الحرب الروسي ألكسندر كوتز ، مساء السبت ، يظهر فيه قافلة من الشاحنات والمركبات العسكرية على طريق سريع في جنوب روسيا ، كان بعضها يرفع علم فاجنر.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير هاجون البيلاروسي. ولم يصدر تعليق فوري من روسيا أو بيلاروسيا على هذه التقارير.

كتبته ليديا كيلي في ملبورن ومارك تريفيليان في لندن ؛ شارك في التغطية كاليب ديفيس في غدانسك.

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