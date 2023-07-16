إكسترا نيوز: ردود فعل واسعة لكلمة الرئيس السيسي في قمة "النيباد"

نقلت منة فاروق، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من نيروبي، أجواء الجلسة الختامية لأعمال انعقاد الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقالت منة فاروق خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجميع ينتظر الجلسة الختامية لهذه القمة، والتي من المفترض أن يلقي فيها كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي كلمة وأيضا رئيس الاتحاد الحالي وهو رئيس جزر القمر.

التوصيات

وأضافت أن الجلسة الختامية ستتضمن عرضا لأبرز التوصيات التي ستخرج بها هذه القمة الأفريقية، موضحة أن الجميع في انتظار ما إذا كان هناك مؤتمر صحفي سيعقد أم لا.

وأشارت إلى أن هناك ردود فعل حقيقية لكلمة الرئيس السيسي، والتي أكد فيها على أبرز الأولويات لرئاسة مصر للنيباد خلال العامين القادمين، حيث تأتي رئاسة مصر لها في ظروف بالغة الدقة.