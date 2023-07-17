عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 17 يوليو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم من الأكثر بحثا على مؤشر البحث جوجل مع بداية يوم جديد، حيث ينتظر محبي الأبراج إلقاء نظرة قبل القيام بأي مهام في اليوم.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

احترم تفضيلات حبيبك عندما يتعلق الأمر بملابسك ، لأن تجاهلها قد يسيء إليهم، يبدو أنك قد تضطر إلى الاعتماد على نفسك لبعض الوقت ، على الرغم من أن الزملاء أو الزملاء قد يقدمون مساعدة محدودة.

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

انتبه للدروس القيمة التي يمكن لأطفالك تعليمك إياها، تتمتع هالاتهم النقية بالقدرة على رفع مستوى من حولهم من خلال براءتهم، وفرحهم، وغياب السلبية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

هناك احتمالية قوية لتحقيق مكاسب مالية من جانب والدتك اليوم، قد يقدم عمك أو جدك دعمهم ويقدم لك المساعدة المالية، في حين أن أطفالك قد لا يلبون توقعاتك ، فمن المهم تشجيعهم على متابعة أحلامهم، قد يختبر بعض الأفراد قصة حب جديدة ترفع معنوياتهم وتبقيهم في حالة من البهجة.

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

قد يشارك البعض في لعب الشطرنج أو حل الكلمات المتقاطعة، بينما قد يكتب البعض الآخر القصص أو الشعر أو يضع خططًا للمستقبل.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

سيقدم الأقارب أيضًا المساعدة ويخففون الأعباء عن عقلك، إنه يوم لاتخاذ قرارات حذرة، حيث يجب أن يكون لعقلك الأسبقية على قلبك، قد يعيش الأزواج معًا ، لكن الرومانسية ليست موجودة دائمًا.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

تجنب السماح لغضبك بتصعيد المشكلات الصغيرة إلى مشاكل كبيرة، لأنه لن يؤدي إلا إلى إزعاج أفراد أسرتك. أولئك الذين يتمتعون بالحكمة العظيمة محظوظون حقًا ، حيث يمكنهم إدارة غضبهم والتحكم فيه بشكل فعال، اتخذ خطوات استباقية لمعالجة غضبك قبل أن يستهلكك.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

من الضروري إعطاء الأولوية لرفاهية أطفالك اليوم، حيث توجد احتمالية لتدهور صحتهم، هذا يمكن أن يؤدي إلى نفقات كبيرة لرعايتهم الطبية، بالإضافة إلى ذلك ، قد لا يلبي أطفالك توقعاتك ، مما يؤدي إلى خيبة الأمل، من المهم دعمهم وتشجيعهم على متابعة أحلامهم.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

على الرغم من وجود جدول مزدحم فمن المتوقع أن تظل صحتك في حالة جيدة، ومع ذلك ، إذا كنت قد شاركت في المراهنة، فكن حذرًا حيث من المحتمل أن تتعرض لخسائر مالية اليوم، من المستحسن الابتعاد عن مثل هذه الأنشطة.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

من الضروري تشجيع نفسك ومكافحة المرض بعقلية إيجابية، في حين أن المال قد ينزلق من بين أصابعك بسهولة ، فإن نجومك المحظوظين سيضمنون التدفق المستمر للأموال.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

قد تفكر في استكشاف شيء جديد خلال وقت فراغك اليوم. ومع ذلك ، قد تستهلك هذه المهمة انتباهك لدرجة أن الجوانب الأخرى من حياتك تأخذ المقعد الخلفي، قد يفعل الأشخاص من حولك شيئًا يعيد إشعال الحب والعاطفة من شريك حياتك.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

قد تواجه بعض المشكلات المتعلقة بالصحة والتي قد تسبب لك الانزعاج اليوم، قد يؤدي الانخراط في أنشطة المضاربة أو الاستثمار إلى نتائج مربحة، استفد من هذا الوقت للانخراط في أنشطة مثل ممارسة لعبة أو زيارة صالة الألعاب الرياضية.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

اليوم قد تنفق مبلغًا كبيرًا من المال على حفلة مع الأصدقاء لكن وضعك المالي سيظل قويًا، إنه يوم رائع للاستمتاع بصحبة الضيوف والتخطيط لشيء مميز مع أقاربك ، حيث سيقدرون جهودك. هناك إمكانية للذهاب في رحلة ممتعة ستجدد طاقتك وتعيد إشعال شغفك. 

حظك اليوم توقعات الأبراج وحظك اليوم توقعات الابراج برج العذراء برج السرطان وحظك اليوم برج الدلو برج الحمل وحظك اليوم الأثنين برج الحمل وحظك اليوم برج الحوت برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين برج الثور وحظك اليوم الاثنين برج الجوزاء برج الثور اليوم وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

موضوعات متعلقة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | شغل جديد

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | خطوة جريئة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | فرص لزيادة الدخل

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | لا تضغط نفسك

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | ركز في أهدافك

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 : مكاسب غير متوقعة

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 : تمسك بأحلامك

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 16 يوليو 2023 | تدخر للمستقبل

ترشيحاتنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

أسعار سيارات رينو المطروحة بالسوق المصري موديلات 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ