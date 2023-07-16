أسعار الذهب في الإمارات بختام اليوم الأحد

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الأحد 16 يوليو 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد :

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الأحد مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 24 نحو 242.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 22 نحو 222.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 21 نحو 212.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 18 نحو 181.75 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 14 بلغت نحو 141.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد للجرام عيار 12 وصلت نحو 121.25 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الأوقية بلغت نحو 7544درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1698درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الأحد لـ الكيلو سجلت نحو 242571 درهم إماراتى .

سوق الذهب في دبي الاقدم

يعدّ سوق الذهب في دبي من ابرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.

ويُعرض الذهب والألماس واللؤلؤ والبلاتينوم والفضّة في هذا السوق الذي يقع في منطقة ديرة مقابل خور دبي على بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق الأخرى ومحطات قوارب العبرة.