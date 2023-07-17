أخبار الفن: والده علي الطيب تتعرض لوعكة صحية .. وفنانة شهيرة في ورطة بسبب الباروكة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين رحمي و أشرف زكي و نادين الراسي وعلي الطيب:

تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لموقف محرج على الهواء بعدما اضطرت لخلع "الباروكة" التي كانت ترتديها.

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، عن تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد شوقي بعد دخوله المستشفى .

كشف تسجيل صوتي عبر مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل .

في أول تعليق لها بعد أنباء تخلصها من حياتها ؛ نشرت ميرنا هشام مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلةً: حسبي الله ونعم الوكيل.

أعلن الفنان علي الطيب عن تعرض والدته لأزمة صحية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وذلك في منشور مقتضب له عبر حسابه على موقع فيسبوك.