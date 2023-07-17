أخبار الفن: والده علي الطيب تتعرض لوعكة صحية .. وفنانة شهيرة في ورطة بسبب الباروكة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن ياسمين رحمي و أشرف زكي و نادين الراسي وعلي الطيب:
قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة
تعرضت الفنانة ياسمين رحمي لموقف محرج على الهواء بعدما اضطرت لخلع "الباروكة" التي كانت ترتديها.
أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد شوقي
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، عن تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد شوقي بعد دخوله المستشفى .
تهديدات بقتل الفنانة.. تعرض والدا نادين الراسي للضرب من أشقائها
كشف تسجيل صوتي عبر مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض الفنانة اللبنانية نادين الراسي بتهديدات بالقتل .
أنا آسفة.. أول تعليق من نجمة أراب أيدول على شائعات إنهاء حياتها
في أول تعليق لها بعد أنباء تخلصها من حياتها ؛ نشرت ميرنا هشام مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت قائلةً: حسبي الله ونعم الوكيل.
تعرض والدة الفنان علي الطيب لأزمة صحية
أعلن الفنان علي الطيب عن تعرض والدته لأزمة صحية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وذلك في منشور مقتضب له عبر حسابه على موقع فيسبوك.