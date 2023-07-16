أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد شوقي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، عن تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد شوقي بعد دخوله المستشفى .

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد :" أحمد شوقي خضع لقسطرة في القلب بعد نقله إلى المستشفى فجر اليوم نتيجة إصابته بانسداد في شريان القلب".

وأضاف: "أوجه الشكر لمستشفى العجمي التخصصي والدكتور صلاح الحصاوي لقيامهم بالاستجابة السريعة لحالة احمد شوقي ، بالاضافة الي تكفل علاجه على نفقة الدولة".

كان الفنان محمد صلاح آدم كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ادعو لـ أحمد شوقي أخويا المخرج والمؤلف الموهوب المكافح المناضل الشقيان عشرة العمر والشقا، هو محجوز في عناية القلب المركزة.. التشخيص جلطة في القلب الزيارة ممنوعة.. شكرا دكتور أشرف زكي اللي ماسبناش طول الليل وقال يدخل أحسن مستشفى.. ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم لأولادك بخير وتحقق كل أحلامنا يا إسكندراني يا أصيل.

المخرج أحمد شوقي:

كان المخرج أحمد شوقي، أعلن اعتذاره عن إخراج مسرحية «صاحب الوردة».

وكتب أحمد شوقي عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «اللهم لك الحمد دائما وأبدا، أتقدم بالاعتذار عن إخراج مسرحية صاحب الوردة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، التي كان يجرى التحضير لها بالمسرح القومي».

وعن سبب الاعتذار، قال: «لظروف طارئة خاصة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لكل الدعم الذي شملني من المسرح القومي خلال إدارة الفنان إيهاب فهمي، وكذلك الفنان أيمن الشيوي وعلى رأس المنظومة خالد جلال».

أبطال مسرحية صاحب الوردة

مسرحية صاحب الوردة، بطولة رانيا فريد شوقي، ويوسف إسماعيل، ومحمد صلاح آدم، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم وداليا أشرف، وآخرين.

ويقدم العرض استلهاما جديدا لشخصية الحلاج الخالدة في مسرحية «صاحب الوردة» لنرى كيف يحيى الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومين وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.