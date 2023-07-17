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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايز حد ينجدني من اللي أنا فيه.. بطل رفع الاثقال ينهار بكاءً

ارشيفية
ارشيفية

انهار الكابتن علاء أحمد، بطل رفع الاثقال المصاب بضمور في العضلات من البكاء في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر فضائية etc  مساء أمس الأحد، وكشف تفاصيل إصابته بمرض ضمور العضلات.


وأكد علاء أحمد، أنه لا يعلم متى أصيب بالمرض على وجه الدقة ولكنه منذ عام بدأت أصابع يده تنحف ولكنه لم يهتم بالموضوع،  ثم فوجئ بفقدان وزن قدمه اليمني ثم اليسرى، مما اضطره لزيارة الطبيب والذي اخبره انه التهاب في الاعصاب وطلب منه بعض الفحوصات والإشاعات.


واستكمل، : “بسبب عدم امتلاكي نقود ذهبت الي مستشفى المنصورة الجامعي، فأجلوني فترة حتى حصلت على معاد، واخبروني انه التهاب في الاعصاب واستمررت في العلاج الطبيعي 5 اشهر لكن دون نتيجة”، موضحا أنه ذهب إلى أكثر من طبيب، و تم تحويله إلي المستشفى الجامعي و فحصه من قبل الكثير من الأطباء الذين أعطوه علاج ومحاليل دون نتيجة".

قالولي حالتك ميئوس منها و العلاج غالي جدا


وقال: “أنا عايز حد ينجدني من اللي انا فيه، لما عرفوا عن عندي تصلب جانبي ضموري قالولي حالتك ميئوس منها، لكن في طبيب كتب لي علاج يبطئ الحالة قالي يا اما العلاج ده او السفر للخارج”.

 

وتابع: "البرشام غالي جدا، شخص جابه مرة ومقدرش يجيبه تاني، العلبة ب2600 ج منذ شهر الا انه سعره ارتفع مره أخرى".
 

بطل رفع الاثقال ضمور العضلات علاء أحمد المستشفى الجامعي تصلب جانبي ضموري

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