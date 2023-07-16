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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لـ روسيا.. الخزانة الأمريكية تكشف عن مهمتها الرئيسية هذا العام

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن السلطات الأمريكية تعتبر محاربة تحايل روسيا على العقوبات المفروضة عليها من المهام الرئيسية للولايات المتحدة هذا العام.

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي بالهند: "أحد أهدافنا الرئيسية هذا العام هو محاربة المحاولات الروسية للالتفاف على عقوباتنا. تحالفنا يبني على الجهود التي بذلناها في الأشهر الأخيرة لوقف هذه المحاولات".

وأوضحت أن “الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقييد وصول روسيا إلى المعدات والتقنيات العسكرية التي تحتاجها موسكو في حرب أوكرانيا”.

وأضافت يلين، أنه من الضروري أيضًا "مضاعفة الدعم لأوكرانيا هذا الأسبوع".

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وقالت: "اسمحوا لي أن أقول إن تحالفنا يدعم أوكرانيا دون قيد أو شرط. وستكون الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا طالما استغرق الأمر. وأنا أعلم أن الحلفاء والشركاء في تحالفنا سيفعلون الشيء نفسه”.

الخزانة الأمريكية السلطات الأمريكية روسيا

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