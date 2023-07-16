روسيا تتعهد بالكشف عن "مفاجآت" في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الأحد، إن روسيا ستعد “مفاجآت” في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا المقرر عقده غدا الاثنين.

وكتب بوليانسكي، عبر “تليجرام”، “غدًا، في 17 يوليو، ستجرى مناقشة أخرى للأزمة الأوكرانية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب رئاسة المملكة المتحدة في المجلس”.

وأضاف: “لدينا أيضا ما نقوله… ستكون هناك مفاجآت لكن لن يتم الكشف عنها بعد هنا”.

وتابع بوليانسكي: “الدول الغربية ستحاول تحويل الاجتماع إلى عرض صاخب مناهض لروسيا”.

وفي 1 يوليو، تولت المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو، ومن المتوقع أن يترأس الاجتماع الوزاري وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي.