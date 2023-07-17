سيتم اختراقك فورا.. تحذير لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

يمكن أن يؤدي التعامل بشكل أفضل مع إعدادات هاتفك الذكي لحماية بياناتك من الانتهاكات الأمنية وحماية خصوصيتك ، حيث أن هناك بعض الإعدادات التي لا يهتم بها المستخدمون، والتي قد تعرض أمان هاتفك للخطر بشكل أكبر، وعلى الرغم من أن إجراء هذه التغييرات قد يستغرق بضع دقائق فقط، إلا أنها يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا.

وبحسب موقع SheFinds فإن هناك عدد من الإعدادات التي يجب تفعيلها فورا على هاتفك الذكي للحفاظ على هاتفك آمنا، وحتى لا تتعرض الاختراق، حيث يشرح المحلل جيسون وايز، أهم الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون ويحذر من تركها دون معالجة.

الاتصال بالبلوتوث “Bluetooth”

يمكن أن يشكل البلوتوث مخاطر أمنية كبيرة إذا تركت ممكّنة عندما لا تكون قيد الاستخدام، حيث يقول وايز: “يمكن للهاكرز استغلال الثغرات الأمنية للوصول غير المصرح به إلى هاتفك أو القيام بأنشطة ضارة".

ويوصي وايز أنه "لضمان أمانك ، يوصى بإيقاف تشغيل البلوتوث عند عدم الاقتران النشط بجهاز موثوق به، حيث يقلل هذا الإجراء من مخاطر الاتصالات غير المصرح بها والهجمات المحتملة ".

ولتعطيل البلوتوث على هاتفك الذكي يجب اتباع الآتي :

لهواتف أندرويد : اسحب لأسفل من أعلى شاشتك ، وانقر فوق أيقونة البلوتوث في لوحة الإعدادات السريعة ، وتأكد من أنها تصبح غير نشطة.

لهواتف آيفون : قم بالوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الحافة العلوية اليمنى للشاشة لأجهزة iPhone X والإصدارات الأحدث أو التمرير لأعلى من الأسفل لأجهزة آيفون الأقدم ، ثم انقر فوق رمز البلوتوث لإيقاف تشغيله.

تطبيقات وخدمات الموقع



يحذر وايز من أن تمكين خدمات الموقع على هاتفك يمكن أن يعرض خصوصيتك وأمانك للخطر، حيث يقول : "قد تطلب بعض التطبيقات الوصول إلى موقعك الدقيق ، ومنحها لهم يمكن أن يعرضك لمخاطر محتملة مثل المطاردة أو الهجمات المستهدفة، ويُنصح بتعطيل خدمات الموقع لجميع التطبيقات باستثناء التطبيقات الأساسية أو عند الحاجة إليها بشكل نشط."، ويضيف: "تذكر أن تمكين خدمات الموقع بشكل انتقائي يضمن حماية خصوصيتك ويقلل من مخاطر الأمان".



وفيما يلي خطوات إيقاف تشغيل خدمات الموقع على معظم الهواتف الذكية:

لهواتف أندرويد: افتح تطبيق الإعدادات ، وانقر على "الموقع" أو "خدمات الموقع" ، وقم بتعطيله عن طريق تبديل المفتاح.

لهواتف آيفون : قم بالوصول إلى تطبيق الإعدادات ، وانقر على "الخصوصية" ، متبوعًا بـ "خدمات الموقع" ، وقم بإيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي.

الاتصال التلقائي بشبكة واي فاي عامة



وقد يكون الاتصال تلقائيًا بأي شبكة واي فاي Wi-Fi متاحة أمرًا مريحًا ولكنه خطير أيضًا، حيث يقول وايز: "غالبًا ما تكون نقاط اتصال واي فاي العامة ، مثل تلك الموجودة في المقاهي أو المطارات ، غير آمنة وتجعلك عرضة لأشكال مختلفة من الهجمات أو اعتراض البيانات، وتعزيز أمانك ، أوقف تشغيل ميزة الاتصال التلقائي وانضم فقط إلى الشبكات الموثوقة يدويًا."

وينصح وايز بأنه " من خلال تعطيل هذا الخيار ، يمكنك التحكم في شبكات واي فاي التي يتصل بها هاتفك ، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به والانتهاكات الأمنية المحتملة".

لتعطيل الاتصال التلقائي بشبكة واي فاي على هاتفك الذكي :

لهواتف أندرويد: افتح تطبيق الإعدادات ، وانقر على واي فاي ، ثم حدد خيار "الاتصال التلقائي" أو "الانضمام التلقائي" أو تعطيله.

لهواتف آيفون : ادخل إلى تطبيق الإعدادات ، وانقر على واي فاي ، ثم اضغط على أيقونة "i" الزرقاء بجوار اسم الشبكة التي ترغب في تعديلها، ثم قم بتعطيل ميزة "الانضمام التلقائي".







