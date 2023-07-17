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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظاً على الأرواح.. أهالي قرية المحمودية يطالبون بإحلال وتجديد كنيسة الأخوة.. شاهد

صدى البلد

طالب أهالي قرية المحمودية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، فى رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بإحلال وتجديد كنيسة الأخوة حفاظاً على الأرواح.

ويقول يوسف فوزي في رسالته : الوضع في كنيسة الأخوة بقرية المحمودية التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط سئ للغاية المبنى أصبح قديم و متهالك ولن تنفع فيه صيانة، لأنه سيشكل خطرا على الأهالي ، نرجوكم توصيل صوتنا للمسئولين بإرسال لجنة لرؤية الكنيسة وإزالتها وإعادة بنائها من جديد حفاظاً على أرواح الأبرياء من المواطنين رواد الكنيسة القاطنين بالمنطقة أيضا.

وأوضح أنه توجه بالعديد من الشكوى ، لكن دون جدوى، مطالبا بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل سرعة البت فى مثل هذه الطلبات لصالح المواطنين .


للتواصل مع المسئول عن الكنيسة من خلال رقم

01284942092

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إحلال وتجديد أرواح الأبرياء محافظة أسيوط كنيسة الأخوة

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