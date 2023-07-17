سكان شارع محمد محمود عزت بالنزهة يستغيثون من عدم انتظام التيار الكهربائي

استغاث سكان عمارة ٤ بشارع محمد محمود عزت متفرع من شارع الحجاز امام مستشفي سان بيتر التخصصي التابع لحى النزهة بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين في شركة الكهرباء لعدم انتظام التيار الكهربائي مما يؤدي إلى احتراق وتلف الأجهزة الكهربائية.



ويقول المواطن علاء الحسان أحد السكان المتضررين في رسالته : نعانى نحن سكان 4 محمد محمود عزت متفرع من شارع الحجاز امام مستشفي سان بيتر التخصصي من مشكله كبيره في الكهرباء وهي ان التيار الكهربائي بيعلي وبيوطي طول النهار لدرجه بوظت كتير من الاجهزه المنزليه.

وأضاف : تم عمل اكثر من ١٠ شكاوي للطوارئ عن طريق الاتصال ب ١٢١ ، وبالمتابعه قالو انا الشكوي تحولت للاحمال الكلام ده منذ اكثر من شهر ومافيش حد رد علينا حتي الان.

مناشد المسئولين بشركة الكهرباء العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن رأفة بحال السكان و لتجنب تلف الباقي من الأجهزة الكهربائية.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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