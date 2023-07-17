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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

انتشار أكوام القمامة يصيب أهالي قرية دميرة في الدقهلية بالأمراض

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرية دميره التابعة الى مركز طلخا فى محافظة الدقهلية ، بسبب حالة الإهمال التى ملأت الشوارع وانتشار القمامة، خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار الفيروسات .  

 

وقال المواطن محمود محمد يحيى ، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”، إن “القمامة غزت الشارع ، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار الفيروسات  في غياب تام من المسئولين”.

 

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصرنا من كل جانب، فضلاً عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان".

 

وأشار: "القمامة تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددًا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

 

وناشدت المسئولين بسرعة التحرك ورفع القمامة من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الأمراض والأوبئة تحاصرنا انتشار الحيوانات الضالة انتشار الفيروسات انتشار أكوام القمامة

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