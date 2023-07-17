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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تويتر في خطر.. Threads يصل لـ 1/5 قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لـ Twitter

صراع بين Threads
صراع بين Threads و تويتر (The Associated Press)

استطاع تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا تحقيق نجاحا ساحقا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تجاوز 100 مليون، وتشير البيانات الجديدة إلى أن التطبيق قد حقق بالفعل خُمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر في جميع أنحاء العالم. 

 

ووصل تطبيق Threads المنافس الرئيس لـ تويتر لـ 86 ضعف من قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتطبيق Truth Social المملوك للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي يعد أكبر منافس لتويتر في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب TechCrunch. 

 

وتشير البيانات الخاصة بشركة التحليلات data.ai أن تطبيق Threads وصل لأكثر من 150 مليون عملية تحميل ، وفقًا للتقديرات الحالية فهو أسرع بـ 5.5 ضعف من عمليات التحميل الخاصة ببعض الألعاب الشهيرة مثل Pokémon Go من شركة Niantic ، والتي سجلت الرقم القياسي لأكبر عمليات تحميل لتطبيق منذ إطلاقه في يوليو 2016.

 

ووجدت Data.ai أن منافس تويتر قد اجتذب جمهورًا من حوالي 93 مليون مستخدم نشط على مستوى العالم خلال الأسبوع الأول من توفره ، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن 100 مليون اشتراك في 10 يوليو الماضي. 

 

وجدت الشركة أيضًا أن الهند أكبر دولة تشهد عميات تحميل لتطبيق Threads، حيث تمثل 33٪ من التحميلات العالمية، تليها البرازيل بنسبة وصلت لـ  22٪ ، ثم الولايات المتحدة بنسبة 16٪ ، وأخيرًا المكسيك واليابان ، بنسبة 8٪ و 5٪ على التوالي.

 

وكانت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads قد قالت في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات لمنع المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى التطبيق الجديد عبر شبكات VPN والتي يمكنها تخطي الحجب المفروض على التطبيق في تلك الدول.

 

ونظرا لمخاوف الخصوصية المتعلقة بتطبيق Threads  فإن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد السماح بإتاحة التطبيق، وبموجب قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، تتطلب ميتا أساسًا قانونيًا صالحًا لمعالجة هذه البيانات الشخصية بشكل قانوني لاستهداف الإعلانات، وهو أمر تواجه فيها الشركة حالة من عدم اليقين المتزايدة خاصة بعد حكم محكمة العدل الدولية الأخير.

 

وعلى الرغم من ذلك فإنه وفقًا لشركة Sensor Tower فإن تطبيق Threads قد انخفض عدد المستخدمين النشطين فيه يوميًا في أواخر الأسبوع الماضي، وقالت الشركة أيضا إن الوقت الذي تم تقضيته على التطبيق قد انخفض أيضًا بنسبة 50٪ ، من 20 دقيقة إلى 10 دقائق ، وفقًا لما أوردته CNBC.

 

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