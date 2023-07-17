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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقف الحركة.. انفجارات جديدة بجسر شبه جزيرة القرم

جسر القرم
جسر القرم

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، وقف الحركة على جسر شبه جزيرة القرم، بسبب حادث طارئ.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أنه سمع دوي انفجارات قرب جسر شبه جزيرة القرم.

وكانت شنت أوكرانيا أعنف هجوم بطائرة بدون طيار على ميناء سيفاستوبول البحري الذي تم ضمه لشبه جزيرة القرم منذ شهرين.

تم التقاط مقطع فيديو في اللحظة التي هاجمت فيها طائرة بدون طيار من طراز كاميكازي سطحية المدينة في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو ، على بعد 100 ياردة من إحداث فوضى عارمة.

تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم ، بينما قصفت 10 طائرات بدون طيار بشكل منفصل المدينة ، مقر أسطول بوتين في البحر الأسود.

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