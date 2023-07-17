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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل : أوسوريو محتاج 3 سنين لتنفيذ طريقة لعبه

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن رموز ونجوم الزمالك السابقيين عليهم دعم فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة، مبديا دهشته من ابتعاد الكثير منهم عن الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "السنغالي نداي والتونسي الجزيري هناك عناصر افضل منهم تصلح للتواجد في الزمالك".

وأضاف: "من الصعب بقاء خوان كارلوس أوسوريو في الزمالك، الفريق يحتاج لـ3 سنوات لهضم طريقته وتنفيذ أفكاره الفنية، وكان على المدرب أن يلعب وفقا للقماشة التي يمتلكها حاليا".

وأكمل: "إمام عاشور صفقة جيدة للأهلي وموافق ومؤيد لإبرام الصفقة بشكل طبيعي، وهو سيفيد الفريق لـ7 سنوات على الاقل".

وزاد: "حسام عاشور أصبح مغضوب عليه في الأهلي، والنادي مخطئ في ذلك، لأنه لم يُجرم بالشكل الكبير".

وأتم: "حلمي طولان مدرب كبير وكان يجب الإبقاء عليه في سيراميكا كليوباترا، وهو مدرب منضبط وفرض الالتزام على غرفة الملابس".

الأهلى الزمالك السنغالي نداي امام عاشور حسام عاشور حلمي طولان

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