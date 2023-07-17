أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:
900 جنيه|الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مجددا في مصر، إذ هوى الذهب إلى مستويات تاريخية بعدما سجل ارتفاعا غير مسبوقا في إبريل الماضي وصل إلى 2800 جنيه للجرام دون مصنعية في مصر. سعر الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب اليوم الاثنين كثيرا ما يبحث عنه المقبلون على الزواج ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2165.
سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين17-7-2023
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.
القبة الحرارية تضرب القاهرة والمحافظات|الأرصاد تفجر مفاجأة والعظمى تصل 46 لأول مرة
تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تتعرض البلاد إلى ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية. الصوبة الزجاجية وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إن ظاهرة القبة الحرارية التي تضرب البلاد، هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات اللجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17-7-2023 في القاهرة والمحافظات
يبح الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.
أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يهتم الكثير بالبحث في أوقات الأزمات عن أرقام الطوارئ، خاصة في المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.
3 آلاف جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد والأسمنت اليوم
هبطت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، إذ يبحث الكثير عن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة الراغبين في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم