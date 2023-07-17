أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مجددا في مصر، إذ هوى الذهب إلى مستويات تاريخية بعدما سجل ارتفاعا غير مسبوقا في إبريل الماضي وصل إلى 2800 جنيه للجرام دون مصنعية في مصر. سعر الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب اليوم الاثنين كثيرا ما يبحث عنه المقبلون على الزواج ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2165.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة الأيام الحالية حسبما قالت هيئة الأرصاد الجوية ، إذ تتعرض البلاد إلى ما يسمى بظاهرة القبة الحرارية. الصوبة الزجاجية وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إن ظاهرة القبة الحرارية التي تضرب البلاد، هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات اللجو العليا والتي تتسبب في دفع الهواء الدافئ

يبح الملايين يوميا عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يهتم الكثير بالبحث في أوقات الأزمات عن أرقام الطوارئ، خاصة في المواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق.

هبطت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، إذ يبحث الكثير عن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة الراغبين في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم