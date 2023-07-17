3 آلاف جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

هبطت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، إذ يبحث الكثير عن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة الراغبون في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

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سعر حديد عز اليوم

سعر طن حديد عز اليوم، يبحث عنه الكثير عند صب الأسقف ، فيبدأ سعره في بعض المحافظات من 34100 جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

ويبلغ متوسط سعر الطن نحو 38626 جنيها كمتوسط سعر ، بعدما وصل 41800 جنيه قبل عدة أيام بتراجع 3 ألاف جنيه ، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات كأعلى سعر.

سعر طن الحديد الاستثماري

وعند صب الأسقف والأرضيات الإسمنتية، يبحث الكثير عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 37800 جنيها بعدما سجل نحو 41 ألف جنيه كمتوسط سعر بتراجع 3 ألاف جنيه، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز: 38626 جنيهًا كمتوسط سعر إلى 45 ألف جنيه للطن.

- سعر طن الحديد الاستثماري: 37800 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

الحديد

سعر خام الحديد عالميا

وهبط سعر خام الحديد 62% اليوم، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 112 دولارًات في الطن، بعدما تخطى 150، بينما وصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

سعر طن الأسمنت اليوم

وكثير من الراغبين في البناء اليوم الاثنين، يهتمون بالبحث عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي تراجع بقوة من نحو يزيد عن 2000 جنيه، إلى 1750 جنيها فقط للأسمنت الممتاز.

وعن سعر الأسمنت اليوم في مصر ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1750 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1680 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1710 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1830 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1960 جنيها.