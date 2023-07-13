بارتفاع 46%.. صادرات مصر من الحديد والصلب تسجل 943 مليون دولار

ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 46% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 لتسجل 943 مليون دولار مقابل 647 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وأوضح تقريرالمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، أنه تم تصدير حديد صب وصلب لنحو 69دولة خلال تلك الفترة.



واشار التقرير الى استحوذ 10 دول على 78% من صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بقيمة 735.829 مليون دولار، يأتي على رأسها إسبانيا بقيمة 187.745 مليون دولار مقابل 142.034 مليون دولار بنمو 32%.



وقفزت قيمة صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 1388% خلال أول 5 أشهر من 2023، لتبلغ 109.261 مليون دولار في مقابل 7.341 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.