الحديد يتراجع بقوة لأول مرة منذ العام الماضي عالميا|وهذه قيمة الطن الآن

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا لأول مرة عند مستوى لم تصل له منذ ديسمبر الماضي.

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سعر خام الحديد 62%

وسجل سعر خام الحديد 62% تراجعا قويا ليصل إلى مستوى 112 دولارا في الطن، بعدما تخطى 150 في وقت سابق، متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض، إذ أنه سجل هذه القيمة أخر مرة في 25 ديسمبر من العام الماضي.

الحديد

سعر طن حديد عز اليوم

وهبطت أسعار الحديد خاصة من نوع عز بقيمة نحو 1700 جنيه لكل طن، إذ سجل اليوم مستوى 39831 جنيه، بعدما وصل إلى 41500 جنيه قبل أيام، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

وعن سعر طن الحديد اليوم، فسجل الطن الاستثماري ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 38795 جنيها، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في محافظة الغربية، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

34 ألف جنيه

وفجر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت، باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة قائلا في تصريحات تليفزيونية سابقة ، إن سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع»، موضحا أن سعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل، مؤكدا أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا.

الحديد

أسعار طن الحديد الأن

ويرغب المهتمون بالبناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، في معرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى:

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز : 39831 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري : 38795 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الرمادي اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى نحو 1994 جنيها كمتوسط سعر في الأسواق لدى التجار.