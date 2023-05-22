تراجع قوي يضرب الحديد عالميا|وهذا سعر الطن الآن بعد نزوله 800 جنيه

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 22 -5-2023، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي شهده المعدن عالميا خلال الفترة الماضية.

أسعار الحديد عالميا

وشهد سعر خام الحديد 62% تراجعا إلى نحو 107 دولارات بعدما كان يزيد على 150 دولارا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تراجع الآن نتيجة مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

800 جنيه

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم بقيمة 800 جنيه ، إذ سجل سعر الطن الواحد اليوم للمستهلك بمتوسط 40.517 جنيها ، بعدما سجل قبل أيام نحو 41321 جنيها، فيما يكون السعر الأدنى نحو 35 جنيها، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

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34 ألف جنيه

يذكر أن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكد ان سعر طن الحديد 32 ألف «تسليم أرض المصنع»، موضحا أن سعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

وتابع الزيني في تصريحات تليفزيونية، أنه حال وجود متابعة ومراقبة من الجهات المعنية على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا.

أسعار طن الحديد

ويتابع الكثير أخر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء من أجل البناء وصب الأسقف، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

الحديد

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 40.517 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 39.900 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي بعد التراجع:

أسمنت المسلح بسعر 1820 جنيهًا للطن بعد 1950 أمس بفارق 130 جنيها .

أسمنت النصر بسعر 1800 جنيه للطن بعد 1900 أمس.

أسمنت المعلم بسعر 1760 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1730 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1820 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1740 جنيه للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 1830 جنيها للطن.

أسمنت السويدي 1900 جنيها للطن.

أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1730 جنيهاً.