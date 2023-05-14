حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر ضمن أسعار مواد البناء ، بعدما سجلت أسعار المعدن تراجعا بنحو يقترب من 30 % عالميا ، إذ يهتم الكثير بأسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر خاصة من الراغبين في البناء.

تراجع أسعار الحديد عالميا

وهبط سعر خام الحديد إلى نحو 105 دولارات بعدما كان يزيد على 150 دولارا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تراجع الآن بسبب مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

الحديد

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سعر طن حديد عز

ويبحث الكثير عبر جوجل عن سعر طن حديد عز اليوم ضمن أسعار مواد البناء، والذي سجل تراجعا قويا بنحو يزيد على 500 جنيه لكل طن تحديدا 549.4 جنيه، ليسجل سعر الطن اليوم نحو 41179 جنيها بعد 41,728 جنيهًا أمس، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير بالحث عن طن الحديد والأسمنت اليوم خاصة لصب الأسقف، في الأبنية الجديدة أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 41,179 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40,380 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي: