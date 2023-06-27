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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ 2500 جنيه.. تراجع سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء وقفة عرفات

الحديد
الحديد

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء، يوم وقفة عرفات، قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تراجعت أسعار الحديد بنحو يقترب من 2500 جنيه في الطن.

سعر خام الحديد 

وتراجع سعر خام الحديد 62% اليوم بشكل قوي، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 112 دولارًا في الطن لأول مرة، بعدما تخطى 150، ووصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

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سعر حديد عز اليوم

هبط سعر طن حديد عز اليوم، إلى 39233 جنيها بعدما تخطى 41500 جنيه بتراجع نحو 2500 جنيه، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد 

سعر الحديد الاستثماري الآن

ويهتم الراغبين في البناء أو إجراء تعديلات بنائية، بمعرفة سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 38583 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

السعر العادل

وسبق أن قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد 32 ألف جنيه «تسليم أرض المصنع»، وسعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية سابقة له ،إلى أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار؛ سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا، حيث أنه يسجل في بعض المحافظات 45 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز: 39233 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد الاستثماري: 38583 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1710 جنيهات.
▪️  سعر طن أسمنت النصر 1660 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1690 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا.
▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1810 جنيهات.

الأسمنت 
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