تعرف على الأجواء في مدينة العلمين .. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو من مدينة العلمين لمعرفة الأجواء، ورد فعل المواطنين على الأشياء الموجودة في العلمين.

وقالت إحدى السيدات خلال التقرير، أن مدينة العلمين الجديدة مبهرة، وتشبه المدن المميزة الموجودة في الإمارات و أوروبا.

وأكدت سيدة آخري، أن مدينة العلمين هي مدينة عالمية على أرض مصرية، وأنها تعمل في مصر لـ الطيران وسافرات دولا كثيرة، ولكن الموجود في العالمين مختلف وعالمي.

وأوضحت فتاة، أن مدينة العلمين مميزة، وبها مباني تجعل الجميع فخور بما يحدث في مصر.

وقال أحد المواطنين، إن المدينة بها كل شيء، يعمل على جذب السياحة.



