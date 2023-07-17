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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| ارتفاع عدد قتلى فيضانات كوريا الجنوبية.. وتحرك عاجل من الرئيس

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية

أصدر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الإثنين، توجيهات عاجلة ببذل كل الجهود الممكنة للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام مع ارتفاع عدد القتلى إلى 40 شخصا منهم عشرات القتلى في نفق غمرته المياه.

وتتعرض مناطق وسط وجنوب البلاد لأمطار غزيرة منذ يوم الخميس مع وصول موسم الأمطار الذي يبدأ في آواخر يونيو إلى ذروته.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، انتشل عمال إنقاذ كوريون جنوبيون 9 جثث من نفق غمرته مياه الأمطار، حيث علقت نحو 15 مركبة في المياه الموحلة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في حدوث سيول وانهيارات أرضية ودمرت منازل في جميع أنحاء البلاد، بحسب مسؤولين.

 

وقام ما يقرب من 900 منقذ، بينهم غواصون، بالبحث في النفق الكائن في وسط مدينة تشيونغجو، حيث غمرت السيول المركبات ومن بينها حافلة مساء السبت، حسبما قال سيو جيونغ إيل، رئيس دائرة الإطفاء في مؤتمر صحفي.

أشارت تقديرات مسؤولي الإطفاء أن النفق امتلأ بالماء في أقل من دقيقتين أو 3 دقائق، وفقا للأسوشيتد برس.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أيضا عن فقد تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين. ومن بين الضحايا، لقي 12 حتفهم في نفق في مدينة تشونغجو بوسط البلاد حيث غمرت المياه نحو 16 مركبة بينها حافلة يوم السبت بعد فترة وجيزة من انهيار حاجز على نهر قريب بسبب غزارة الأمطار.

وكان الرئيس، الذي يقوم حاليا بزيارة خارج البلاد، قد عقد اجتماعا عن بعد لبحث الاستجابة للكارثة.

ودعا السلطات إلى بذل أقصى جهد لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وتعهد بتقديم الدعم للتعافي من تداعيات الكارثة بما يشمل تصنيف المناطق المتضررة على أنها مناطق كوارث خاصة.

هطلت أمطار بأكثر من 60 سنتيمترا في بلدتي غونجو وتشيونغ يانغ بمقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية منذ التاسع من يوليو.

 

 


 

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