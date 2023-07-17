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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 17_7_2023 ..فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين 17 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 34.76 جنيه للبيع،33.61  جنيه للشراء.


 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 40.53  جنيه للبيع، و40.36 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 101.15 جنيه للبيع، و100.71 جنيه للشراء.

 

الدولار العملات العربية والأجنبية اليوم سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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