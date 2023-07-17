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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة إصابة إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي والمنضم حديثا للنادي الأهلي وفق تصريحات مدرب الأهلي سامي قمصان. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن اللاعب انضم للأهلي بالفعل ولكن موعد إعلان الصفقة هو قرار من مجلس الإدارة فقط مشددا أنه سيتم الإعلان في أقرب وقت. 

 

واضاف شوبير أن هناك بعض الأحاديث ترددت عن إصابة إمام عاشور و حاجته ل ٤ أو ٥ اشهر للعلاج مشددا أنه تحدث مع طبيب اللاعب والذي أخبره أن اللاعب بالفعل مصاب إصابة شديدة و تحتاج لفترة طويلة من العلاج. 

 

واضاف أن الطبيب أخبره أن إمام عاشور توقف عن العلاج بشكل مفاجىء ولكنه مازال بحاجة لعدد من الأسابيع ليتم شفاؤه مشددا أنه في حال خاض فترة إعداد طويلة و جيدة سيتعافي تماما من الإصابة. 

 

وتابع أن الطبيب أخبره أن الأمر حاليا في يد إمام عاشور حيث أنه في حال التزامه بالعلاج التأهيلي و الاعدادي سيبدأ الموسم الجديد بشكل طبيعي. 

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