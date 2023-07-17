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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت أسود.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها؛ وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت ياسمين صبري في إطلاله جذابة مرتدية جمبسوت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.
 

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.
 

فيلم البعبع

ويضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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