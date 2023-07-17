عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مؤتمرًا صحفيًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، للإعلان عن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير جذري  للمستشفى والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الخشت، إن مستشفى الفرنساوي تم افتتاحه عام 1995 في القرن الماضي ولم تمسسه يده التطوير منذ ذلك الوقت، لافتًا إلى أن المستشفى تحتوى على 1208 أسرّة، و 18 غرفة عمليات، و 44 سرير رعاية مركزة، ويتكون من بدروم وأرضي وعشر طوابق على مساحة 15 ألف متر مربع، كما يشتمل المستشفى على 27 مصعدا.

txt

حقوق القاهرة تعلن موعد غلق باب الالتماس على النتائج إلكترونيا

txt

تميزت فى جميع مؤشرات قواعد البيانات العلمية.. مجلة جامعة القاهرة تحصل على ترتيب متقدم دوليا

txt

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كل ما تريد معرفته عن الحدود الدنيا للكليات والمعاهد

txt

عميد معهد الأورام: مجلتنا تنشر أبحاثا حول أحدث الابتكارات فى علوم الأورام

txt

إيمان بكر: زيادة عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 إلى 103 في عام

txt

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات القمة لطلاب علمي علوم

txt

مجلة جامعة القاهرة للطب البيطري تتصدر أفريقيا والشرق الأوسط وتنافس عالميا

txt

علاج طبيعي القاهرة تعتمد نتائج الفصل الدراسي الثاني

txt

دار علوم القاهرة تعلن عن الدورات التدريبية في فصل الصيف.. تفاصيل

txt

أسنان القاهرة تنظم زيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى المشروعات القومية

‎وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تطوير مستشفى الفرنساوي، يستهدف المشاركة في المبادرات الرئاسية ومواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، وحتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحى الشامل.

مشيرًا إلى تهالك البنية التحتية وتعدي العمر الافتراضي لمرافق المستشفى لأنظمة التكييف والتهوية والصرف الصحي والكهرباء والتيار الخفيف، وأصبحت لا تكفى أعمال الصيانة المعتادة لرفع كفاءتها، بالإضافة إلى افتقار المستشفى للعديد من الأمور، وتهالك وتقادم بعض الجوانب بفعل مرور الزمن.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

مع احتفاظهم بالمصرية | قرار من الداخلية بالتجنيس الأجنبي لـ 21 مواطنا

السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

تعرف على تطورات غرامة كهربا وحقيقة إيقافه

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ