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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توفير 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة في القاهرة.. صور

صدى البلد

أعلنت  مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن توقيع 30 عقد عمل لـ ذوي الهمم للعمل بشركة جماعة المهندسين الإستشاريين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل.

وأوضح  أحمد عزاز مدير المديرية  أنه تم توقيع عدد 30 عقد عمل لذوي الهمم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهرى قدره 3000 جنيه طبقاً  للحد الادنى للاجور ، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر وذلك بحضور مسئولى الشركة ، وبعض الاعلاميين.

أهم الملفات 

كما أكد أن المديرية  تبذل جهداً فى هذا الملف المهم باعتباره من  اهم الملفات التى تعمل عليها ، وانه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوى الهمم من ابناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة .

وأضاف أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة ، كما إنتهت فعاليات تسليم العقود بإلتقاط صورة جماعية للحضور .

مديرية العمل القاهرة 30 عقد عمل ذوى الهمم وزير العمل

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