البورصة تربح 5 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.